Paré et Zavgorodniy s’occupent des Tigres

L’Océanic a profité d’une mauvaise sortie du gardien des Tigres, Tristan Côté-Cazenave, en avantage numérique, pour marquer le seul but de la première période. En voulant envoyer la rondelle derrière son but, il a atteint l’extérieur de la cage et Dmitri Zavgorodniy s’est retrouvé avec un filet abandonné pour inscrire son 15e but de la saison. Les Tigres ont eu quelques chances de créer l’égalité par la suite, particulièrement en avantage numérique, mais le gardien Raphaël Audet a été solide.