Accessoires de cuisine: virtuose de la batterie... de cuisine

La construction à trois couches de cette batterie de cuisine Paderno se compose d’une couche de surface intérieure en acier inoxydable (18/10) ne réagissant pas avec les aliments, d’une couche centrale en aluminium et d’une couche extérieure cuivrée pour un style raffiné et une meilleure distribution de la chaleur. L’ensemble comprend trois casseroles (1,5, 2 et 3 L), une cocotte (5 L), un plat à sauter (4 L) et une étuveuse (3 L), tous avec couvercle.