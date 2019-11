Zack Kassian aux premières loges

Souvent utilisé avec les deux vedettes de l’équipe, l’attaquant Zack Kassian avait encore un très bon billet pour voir Connor McDavid et Leon Draisaitl récolter respectivement six et cinq points, jeudi soir, lors d’une victoire de 6 à 2 des Oilers d’Edmonton sur l’Avalanche du Colorado.

En effet, le gros ailier droit complète régulièrement le trio de McDavid et Draisaitl. Si les trois buts de McDavid ont plutôt été marqués en supériorité numérique jeudi, Kassian a néanmoins inscrit un filet, son septième de la saison, dans cette partie. Évidemment les aides sur ce but sont venues des numéros 97 et 29.

«Il n’y a pas une journée que je tiens pour acquise, a dit Kassian au réseau Sportsnet après la rencontre. Dans le moment présent, je n’y pense pas énormément, mais quand je prends du recul, je réalise que je vais pouvoir les voir jouer pour plusieurs années après la fin de ma carrière. C’est vraiment spécial, et ce, à tous les jours.»

Malgré l’incroyable soirée de ses collègues, l’ancien joueur du Canadien de Montréal n’a remarqué rien d’anormal chez eux avant ou pendant la partie.

«Rien du tout. C’est tellement fou, absolument rien, a affirmé Kassian. C’était simplement une autre journée au boulot pour eux. En deuxième période, ils disaient probablement “Hey, allons-y pour huit” où “Je peux en produire neuf”.»

«Ils sont différents, a-t-il poursuivi. Ils représentent l’élite de l’élite. Edmonton est chanceux de pouvoir voir ces deux gars-là match après match.»

Des fleurs pour McDavid

Malgré son incroyable soirée où il a amassé cinq mentions d’aide, Draisaitl n’a pas pu s’empêcher de donner le crédit à son capitaine, qui a engrangé trois buts et autant d’aides.

«Je ne voudrais pas être de l’autre côté de la patinoire, il y a des soirées comme celle-là où tu ne peux absolument rien faire. Il est simplement trop bon, a affirmé l’Allemand en parlant de McDavid. Je n’enlève rien à ces gars-là [les joueurs de l’Avalanche], mais des fois, il est juste inarrêtable.»

Quant au principal intéressé, le premier choix au total du repêchage de 2015 n’a pas fait un grand état de cette performance.

«Il y a des soirées où tu te sens bien et d’autres non. Ce soir [jeudi], je me sentais définitivement bien. C’était plaisant de marquer tôt et de continuer sur cette lancée», a simplement analysé McDavid lors de ses commentaires d’après-match.