CLÉMENT, Jeanne D'Arc



À Lachine, le 27 octobre 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Jeanne-D'Arc Clément, épouse de feu Donatien Clément.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Yves (Liette), Jean (Francine), Jocelyn, Jacinthe et Hugues, ses petits-enfants Sébastien (Karine), Pierre-Luc (Lourdes), Geneviève (Patrick), Benoit, Claudia (Simon) et Isabelle (Mohamed), plusieurs arrière-petits-enfants, sa soeur Thérèse, son frère Hubert et de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le lundi 25 novembre à compter de 9h30 en l'église des Saints-Anges (1400 boul. Saint-Joseph, Lachine) suivie des funérailles à 10h30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement.www.salonfunerairelfc.com