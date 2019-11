POTVIN, Claude



Le 9 novembre, dans sa résidence des Laurentides, est décédé Claude Potvin, à l'âge prématuré de 62 ans, fils de feu Françoise Dompierre et Marcel Potvin. Il laisse dans le deuil sa soeur Lisane (Denise Cloutier), familles, amis et collègues.Claude s'est battu avec une force herculéenne et une attitude exceptionnelle depuis février 2018, défiant et surclassant le pronostic. "Jamais la maladie ne me changera, JAMAIS!", personnalité si vive, lucide, clownesque, généreuse et combative! Il s'est éteint, chez lui, devant son lac, en douceur, avec Denise, Lisane et Nicole.Une célébration de sa vie bien remplie aura lieu le samedi 23 novembre à 14h au complexe funérairePRÉVOST, J0R1T0.La famille vous accueillera dès midi.Nous remercions le personnel des soins palliatifs et CLSC, le docteur Moishe Liberman, les docteurs Pascale Fouron, Charly Morel ainsi que les pharmaciens du Uniprix de St-Sauveur.