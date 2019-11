VERDONI (née DI RADDO)

Bernadette



Décédée le 5 novembre 2019, à l'âge de 95 ans, veuve d'Armand Verdoni, elle laisse dans le deuil ses filles Vera (Salvatore Pucella) et Louise (Conrad Allaire), ses petits-enfants Marianna (Juan Basora), Patrick (Joanne Tam), Bruno (Sabrina Dykes), Samuel (Lorenzo Brown), Sébastien (Sylvie Vallerand) et Francis (Anna-Maria Capaldo), ses arrière-petits-enfants Kiara Basora, Jayden et Victoria Pucella, Mila, Noah et Oliana Pucella, Luca et Matteo Allaire, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 24 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h; le lendemain matin, dès 9h. Les funérailles seront célébrées en l'église Notre-Dame de la Défense (6800, Henri-Julien, Montréal, Qc) le lundi 25 novembre à 11h. L'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-des-Neiges (4601, chemin Côte-des-Neiges, Montréal, Qc).