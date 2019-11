MARCIL, Robert



Au CHSLD Parphilia-Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 9 novembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Robert Marcil, époux de Madame Claire Lépine. Il était le fils de feu Alfred Marcil et de feu Marie-Paule Lacombe, de Saint-Paul.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claire, ses enfants : Benoit et sa conjointe Marie-Sylvie Douville, Simon et son épouse Christine Le Boeuf, sa petite-fille Amelia, son petit-fils Gregory, son frère André (feu Suzanne Lachance), ses soeurs Hélène (Alfred Lavallée) et Thérèse, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièce, autres parents et amis.Les personnes qui désirent lui rendre un dernier hommage seront accueillies par la famille le mardi 19 novembre de 13h à 16h pour recevoir vos condoléances au :NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, J6E 1G8suivi de la liturgie de la Parole à 15h.La famille tient à remercier l'unité de soins 3B au CHSLD Parphilia-Ferland pour les bons soins portés à Monsieur Marcil.