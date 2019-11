REDDICK, Malcolm



Subitement, le 12 novembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Malcolm Reddick, de Ste-Martine, époux de madame Pauline Demers. Prédécédé par ses frères Melville (Mary) et Warren (Shirley).Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Cindy-Ann (Éric Parent), son fils Danny (Allison McCreath), ses petits-enfants Étienne, Chloé, Vincent, Aiden, Livia et Ellie, ses frères et soeurs Rodney (Sheryle), Milton (Sheila), Rickey (Paula) et Ronna ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, autres parents et amis(es).La famille recevra les condoléances, en l'église de Ste-Martine, le samedi 23 novembre à compter de 11h30, suivi des funérailles à 13h, sous la direction de la:www.residencemariesoleilphaneuf.comAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de l'Hôpital Barrie Memorial ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (formulaires disponibles lors des condoléances).