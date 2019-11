LEMIEUX, Pierre-Paul



"Le 3 novembre 2019,Selon mes voeux, cette annonce officielle de mon décès ne sera pas suivie par les noms des personnes que je laisse dans le deuil elles se reconnaîtront.Je vous remercie pour tout le bon temps, les bonnes pensées et tout l'amour que vous m'avez donnés. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez.Mon corps est maintenant à l'Université de Sherbrooke (don de corps à la science) donc pas de salon funéraire, pas de cérémonie à l'église et pas de photo sur cette page.Je vous aime infiniment et sachez que je vous enverrai de l'énergie positive de là-haut… ou d'ailleurs.Je vous embrasse, Pierre-Paul"