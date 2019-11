LEMIEUX, Suzanne

(née Berthiaume)



À Terrebonne, le 10 novembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Suzanne Berthiaume, épouse de M. Jacques Lemieux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Linda) et François, ses petits-enfants Christophe, Lukas, Rébecca et Mégane, ses soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléancesde 13h à 17h au:TERREBONNE (secteur LA PLAINE)www.salonlfc.com514-770-9770Propriétaire: Patrick Lajeunesse