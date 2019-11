RIVARD, Roger



À la Maison Source Bleue de Boucherville, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roger Rivard, demeurant à La Prairie.Il laisse dans le deuil ses enfants: Josée (Louis Legault), Stéphane et Patrick (Josée Cournoyer), ses petits-enfants: Stéphanie, Philippe, Guillaume, Xavier, Émile et Alice, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 23 novembre 2019 à 13h, au salonST-FÉLIX-DE-VALOISwww.ftheriault.comUn hommage aura lieu à la chapelle du salon le même jour à 15h.