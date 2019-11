LAMBERT (née Gauthier)

Lucille



À Laval, le 12 novembre 2019, à l’âge de 91 ans, est décédée Mme Lucille Gauthier, épouse de feu M. Jacques Lambert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Michèle), feu Ginette et Johanne (Jean), ses petits-enfants Annie, Marie-Claude et Philippe, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele jeudi 21 novembre 2019 dès 10h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 12h en la chapelle du Mausolée Saint-Martin, suivie de l’inhumation au cimetière Notre-Dame de l’Espérance, à Ste-Dorothée.Au lieu de fleurs des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.