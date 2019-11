MONTREUIL, Marcel



À Lévis, le 7 novembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Marcel Montreuil, époux de madame Aline Tardif.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sophie (Benoît Belleville), ses beaux-fils Gino-Sébastian Savard (Mélany Tremblay), Martin Savard (Anne Lachance), ses petits-enfants Ann-Rebecca, Ian-Raphael, Philipp-Aiden, Simon-Olivier, Étienne, son frère Jacques (Michèle Guertin), sa soeur Louise (Patrick Franel), sa belle-soeur Nicole Aubé (feu Claude Montreuil), la mère de Sophie: Andrée Tessier, sa fidèle amie Paulette Gingras qui l'a accompagné ces dernières années, ses belles-soeurs et beaux-frères, nièces et neveux, et de nombreux parents et amis.En reconnaissance des soins et de l'accompagnement exceptionnels qu'il a reçus au Centre d'hébergement de Lévis ces dernières années, plutôt que d'envoyer des fleurs, la famille vous invite à faire un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinièreonglet FondationsUn dernier hommage lui sera rendu le samedi 23 novembre au:105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE, QC J7E 1C5La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de midi. Une cérémonie d'adieu aura lieu à 15h et sera suivie d'un goûter.