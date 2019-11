DESROCHERS, Roland



À Pointe-Calumet, le 8 novembre 2019, à l’âge de 68 ans, est décédé M. Roland Desrochers, fils de feu M. Jules Desrochers et de feu Mme Rose Lauzier.Il laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Micheline (Albert), Lise, Carole (Yves) et Normand, sa belle-soeur Fernande, ses neveux et nièces, son grand ami Marc Lavallée (Nathalie) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 24 novembre 2019 dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h30 au salon même.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.