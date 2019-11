DUPONT, Roland



À Montréal, le 10 novembre, à l'âge de 60 ans, est décédé Roland Dupont.Il laisse dans le deuil sa conjointe Linda, ses enfants Benoît, Mélanie, Serge, Émilie et Caroline, ses beaux-enfants Christelle, Sylviane et Michaël, ses petits-enfants, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 17 novembre de 14h à 19h auT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 18h en la chapelle du complexe funéraire.