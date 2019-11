DION, Denise née Lecavalier



À Montréal, le jeudi 7 novembre 2019 est décédée, à l'âge de 94 ans, Denise Lecavalier, épouse de feu Henri Dion.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Suzanne), Diane (Normand) et Sylvie (Yves), ses petits-enfants Jocelyn (Isabelle), Simon (Mélina) et Catherine, ses arrière-petits-enfants Juliette et Charles-Émile ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 23 novembre 2019 de 14h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la fondation de votre choix seraient appréciés.