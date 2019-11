LEJOUR, Denise



À Laval, le 13 novembre, à l'âge de 60 ans, est décédée subitement Madame Denise Lejour, mère de feu Yves Vanier.Elle laisse dans le deuil son conjoint René Légaré, son fils Ghislain Delage (Julie Paquet), ses petits-enfants Alysson, Mégan, William et Zackary, ses frères et ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 23 novembre de 14h à 18h.Au lieu de fleurs, un don à la Maison Jean-Lapointe serait grandement apprécié.