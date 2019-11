DÉSORMEAUX, Fernand



De Saint-Eustache, le 11 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Fernand Désormeaux, époux de Mme Rita Joly.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Julie Samson), Aline (Éric Patterson) et Martine (Jacques Dubeault), ses petits-enfants Jérémie, Aglaé, Émilie, Charles, Béatrice, William et Juliette, ses soeurs Lucille, Rose, Fleurette et Paulette (Norbert Locas), ses belles-soeurs Aline, Jeannine, Micheline et Agathe, ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi dès 9h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 23 novembre à 11h en l'église Saint-Eustache et seront suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.