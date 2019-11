BERTRAND, Pierre



À Verdun, le 13 novembre, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Pierre Bertrand, époux de feu Claudette Turgeon. Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Maryse), Patrick (Claudette) et Marie-Josée, ses petits-enfants Mary-Pier, Maude, Nathan, Juliette, Lili-Mai, Jérémy, Xavier et Myla, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 21 novembre de 10h à 16h et de 18h à 21h et le vendredi 22 novembre de 9h à 12h, suivi d'une cérémonie à 12h à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISEVERDUNStationnement et rampe d'accès disponibles