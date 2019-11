GRAVEL, Denise

née Duperron



À Laval, le 2 novembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Denise Duperron, épouse de feu Bernard Gravel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Danielle), Guylaine, Marielle (Michel), Guy (Maryse) et Lyne (Richard), ses huit petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants, son compagnon Raymond, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 novembre de 11h à 15h auFABREVILLE, LAVAL450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 15h au salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.