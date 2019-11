Morissonneau, Christian



À Montréal, le 11 novembre 2019 est décédé Christian Morissonneau.Il laisse dans le deuil sa compagne Maryse Chevrette, son fils Didier, ses beaux-fils Félix (Natacha) et Julien (Catherine), ses petits-enfants Cendrine (Charles), Maël, Maya, Zoé et Marion, sa belle-soeur Anick (feu Roland Morissonneau), sa belle-famille, ses neveux et nièces ainsi que tous ses amis et collègues au Québec et en France.Formé en histoire, géographie et sociologie aux universités Laval (Québec), Mc Gill (Montréal) et Paris-Sorbonne, il a été professeur à l'Université Laval, à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Parmi ses nombreuses publications :. Sa dernière publication,, propose une synthèse de l'œuvre et de la vie du grand découvreur.Christian Morissonneau a été un ardent défenseur du fait culturel et identitaire québécois. L'action et les combats de cet universitaire se sont menés sur le terrain. Son credo : faire connaître concrètement le territoire et son histoire pour le faire aimer et avancer vers l'avenir avec confiance.Il est intervenu par la parole, l'écrit et l'action dans des sphères d'activités les plus variées : tourisme, éducation, écologie, politique régionale et municipale. Ajoutons à ce parcours atypique, l'acte de nommer : la toponymie comme marqueur identitaire. C'est à lui que l'on doit, entre autres, le gentilé lanaudois pour désigner les habitants de Lanaudière, cette région qu'il a choisie, parcourue, nommée et tant aimée. C'est à lui également que l'on doit le nom de Matawinie pour le petit pays des Hauts de Lanaudière.Christian Morissonneau, Lanaudois pour toujours !Sa compagne et ses proches recevront les condoléances au complexele vendredi 22 novembre de 13h à 15h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 23 novembre de 9h à 10h30. Les funérailles auront lieu à 11h en l'église de la Purification (445, rue Notre-Dame, Repentigny), suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.Un don versé à la Fondation du CHUM serait apprécié.