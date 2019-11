MYRE, Roma



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Roma Myre, survenu le 7 novembre 2019 à l'âge de 75 ans, à l'hôpital Barrie Memorial à Ormstown.Il laisse dans le deuil son épouse Francine Tisseur, sa fille France (Stéphane), son fils Jean-Philippe (Isabelle), ses deux rayons de soleil, Marc-Olivier et Jean-Sébastien Varin, son frère Robert (Nicole), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 22 novembre 2019 de 19h à 22h au :STÉPHANE GENDRON110 ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7 450-225-2200Les funérailles auront lieu samedi le 23 novembre 2019 à 14h en l'église de Howick. Samedi, jour des funérailles, la famille recevra les condoléances en l'église à partir de 12h30.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société Alzheimer du Suroît.Un merci tout spécial au personnel du 3ème étage de l'hôpital.