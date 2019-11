7 complexes de vacances, en tout inclus ou pas

L’un des avantages de séjourner dans un complexe de vacances au Québec, c’est que tout est à notre portée, si bien que nous n’avons rien à organiser. Autre avantage : si nous n’avons pas le temps ni les moyens de partir une semaine, nous pouvons opter pour un séjour plus court. Durant la période des Fêtes, ça donne alors plus de temps pour voir famille et amis.

1. L’hôtel Sacacomie

Au sud la réserve faunique Mastigouche, à Saint-Alexis-des-Monts, l’imposant hôtel quatre étoiles en bois rond surplombe le lac Sacacomie. Ski de fond et raquette. Glissade et patin. Spa et piscine intérieure. Souper à saveur du terroir.

Forfait « Évasion Nature » : à partir de 370 $/personne (occupation double) pour deux nuits, incluant petits déjeuners, un souper quatre services, l’accès au GEOS SPA et aux activités. En sus : traîneau à chiens et motoneige.

sacacomie.com

2. Le Domaine Bazinet

Cette pourvoirie de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, dans Lanaudière, est bien adaptée aux familles. Petite ferme et glissoires. Sentiers de raquette, patinoire et chutes éclairées. Et bien entendu, on taquine la truite sur la glace.

Prix par jour : 55 $ par adulte en auberge, 65 $ par adulte en chalet ; moitié prix pour les enfants de 12 à 17 ans. Droit de pêche en sus. Forfaits disponibles avec repas.

domainebazinet.com

3. L’Estérel Resort

Photo courtoisie, David Boyer

Au cœur des Laurentides, cet hôtel grand confort est une destination idéale en couple. Foyer à deux faces dans les suites. Trois bons restos. Cave à vin exceptionnelle à visiter. Dégustation de vins et spiritueux. Raquette et ski de fond.

Forfait « cadeau de Noël amoureux » : à partir de 229 $ pour deux : nuitée dans une suite, bulles et chocolat, déjeuner à la chambre, accès au spa et aux bains à remous extérieurs.

esterel.com

4. Jouvence

Photo courtoisie, Jouvence

Ce tout inclus dans le parc national du Mont-Orford comprend une petite auberge, en retrait. Pour couples et pour voyageurs seuls, célibataires ou parents voulant un peu de répit. Glissade sur tube, patin, raquette, ski de fond. Sauna et bain remous.

Forfait randonneurs : à partir de 136 $ par adulte par nuit, incluant repas, accès au parc national et équipement de plein air sur le site.

jouvence.com

5. Le Village Vacances Valcartier

Réputé pour ses glissoires sur tube, ce complexe au nord de Québec se démarque aussi par les glissoires aquatiques de son Bora Parc intérieur. Patinoire ludique. Détente à l’Aroma Spa ou dans la piscine chauffée. Ouverture de l’Hôtel de glace le 2 janvier.

Chambre à l’Hôtel Valcartier : à partir de 299 $ durant les Fêtes pour une famille de quatre, activités en sus.

valcartier.com

6. Entourage-sur-le-Lac

Photo courtoisie, Francis Fontaine

Les activités ne manquent pas à cet hôtel quatre étoiles de Lac-Beauport, près de Québec. Vélo sur neige, raquette et patin. Ateliers de yoga et mise en forme au gymnase. Salle de jeux. Jacuzzi extérieur et terrasse avec chaises autour de foyers. On y va en solo, en couple ou en famille.

Chambre (avec micro-ondes et petit frigo) : à partir de 145 $ par jour (supplément pour enfants selon l’âge). Prêt de vélos, de patins et de raquettes.

entourageresort.com

7. La Ferme 5 étoiles

Photo courtoisie, Josie Dufour

Lors d’un séjour à cette ferme de Sacré-Cœur, près de Tadoussac, on va nourrir volaille et lapins après le déjeuner. Un refuge abrite, entre autres, grand-duc, porc-épic et orignaux. On a même l’occasion de caresser un loup gris, du nom de Jacob.