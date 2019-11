BELL, Claude



À Laval, le 10 novembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Claude Bell, époux de madame Lise Parent.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Michel) et Sylvie (Louis), ses petits-enfants: Audrey, Cédrick, Xavier, Jonathan et Maxime, ses frères et soeurs: Léo (Maureen), Claire (Réal), Paul-Emile (Paulette), Diane, Michel (Carole), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle samedi 23 novembre de 12h à 16h. Un hommage lui sera rendu au salon même à 15h30.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval. Une boîte de don sera à votre disposition au complexe.