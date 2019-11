DOSTIE, Toussaint Olivier



C'est avec profonde tristesse qu'à l'âge de 91 ans est décédé Toussaint Olivier Dostie. Il rejoint son épouse Pauline Dostie.Il laisse dans le deuil ses enfants Judy (Pierre), Diane (Marius), Guy (Judy), Claire (Tom), Denis (Brenda) et Marie (Richard), ses petits-enfants Jason, Rock (Melanie), Shane (Jordan), Annie (Neil), Josée (Nicholas), Kristen (Adam), Jayne (Charles), Maude, Patrick (Sacha), Leanne (Jonathan) et Kevin, ses arrières petits-enfants Fay, Stella-Rose, Hunter, Jessy, Elyanne, Mia et Scarlett ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 23 novembre à compter de 9h, à la :2125 NOTRE-DAMELACHINE, QUÉBEC H8S 2G5(514) 639-1511 www.jjcardinal.caLe service funéraire aura lieu samedi le 23 novembre à 10h30 en l'église Sts-Anges, 1400, St-Joseph, Lachine, H8R 2M8 avec inhumation à une date ultérieure.