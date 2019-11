VENDETTE-LÉGER, Pierrette



Pierrette est paisiblement décédée à la suite de sa belle et longue vie entourée de ses enfants Francine et François et de son petit-fils Simon.Elle laisse dans le deuil Francine Léger, Julien Mercier (petits-fils), Annamaria Gellert-Mercier (conjointe et maman), Nicola Mercier (arrière-petit-fils), de même que François Léger et Simon Foisy-Léger (petits-fils).Les descendant(e)s de feu Thérèse Vendette-Blache (soeur et amie), Louise, Jocelyne, Sylvie, Martin, Nadine et Mika se rappellent avec affection leur parente.Les Léger, Avon, Rinfret, Séguin, ses partenaires de bridge, ses proches voisines de Lasalle et ses attentionné(e)s préposé(e)s au CHSLD St-Henri louent son agréable compagnie.Pierrette devenue aquarelliste de renom avait exposé en solo à la Galerie l'Empreinte en 1987 après avoir participé aux expositions de la Société canadienne de l'aquarelle pendant quinze ans.La famille recevra parents et ami(e)s le vendredi 22 novembre de 17h à 19h à laLAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN514-769-3867stationnement et rampe d'accès disponibles