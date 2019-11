TREMBLAY, Louise M.



À Laval, le 10 novembre, à l'âge de 74 ans, est décédée Madame Louise M. Tremblay.Elle laisse dans le deuil son conjoint Robert Savard, ses frères et soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexe:le dimanche 24 novembre dès 13h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 15h30 au même endroit.