DESJARDINS (née Poirier), Éva



À Montréal, le 13 novembre 2019, à l'âge de, est décédée Éva Poirier, épouse de Léopold Desjardins.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Louise (Mike Strubble) et France (Yvon Tardif), ses petits-enfants Chloé, Samuel et Daphné, son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le jeudi 21 novembre 2019 de 9h30 à 12h. Les funérailles suivront à 12h30 en l'église de la Visitation, située au 1847, boul. Gouin E, Montréal.