Aller jusqu’en Tunisie dans le but de recruter des soudeurs

L’écoute active, le souci du service à la clientèle, l’intelligence sociale et la capacité de monitorage sont des aptitudes particulièrement recherchées dans le secteur de la santé.

« Avec la bonne formation, un grand nombre de travailleurs canadiens à risque, surtout ceux qui possèdent des aptitudes sociales et numériques, pourraient se réorienter dans le secteur de la santé, dit John Stackhouse, premier vice-président chez RBC. Toutefois, les enseignants, les employeurs et les décideurs politiques devront être sensibilisés à la transférabilité des aptitudes et fournir des occasions de combler les lacunes éventuelles. »