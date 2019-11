LAMARRE (RIOUX), Monique



À Montréal, le 7 novembre 2019, à l’âge de 87 ans est décédée Mme Monique Rioux, épouse de M. Émile Lamarre.Elle laisse également dans le deuil ses enfants Daniel (Francine), Jean-Claude (Jocelyne), Christian (Chantale), Nathalie (Michel) et Stéphane, ses petits-fils Mathieu, Xavier, Simon, Gabriel et Alexandre, son arrière-petit-fils Elliot, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1www.cfdt.cale samedi 23 novembre de 14h à 19h30, suivi d’une cérémonie en sa mémoire dans la chapelle du complexe.