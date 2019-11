BOUTIN LEPAGE, Dorothy



À Saint-Eustache, le 12 novembre 2019 est décédée à l'âge de 97 ans et 9 mois, madame Dorothy Boutin, autrefois de Deux-Montagnes, épouse de feu Victor Lepage.La défunte laisse dans le deuil sa fille Hélène (Victor Carignan), ses fils Maurice (Suzanne René), Raymond, Pierre (Aline Déziel), ses petites-filles Johanne, Valérie et Audrey, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-fils, ses neveux et nièces.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 novembre à compter de 15h, suivi des funérailles à 16h en l'église Saint-Agapit, 1002 chemin d'Oka, Deux-Montagnes, J7R 1L7.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Saint-Eustache.Gaston Pothel, 450-839-3450, pour laCOOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE MONTCALM