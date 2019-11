PAUL, James R. "Jim"



De Hemmingford, le 4 novembre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé M. James R. Paul, époux de Mme Sheryl Hawkins. Il est prédécédé de son frère Gary.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs et frères : Susan (Doug), Sandra, Jack (Lynn), David (Christine), sa belle-soeur Sandra (Dave) et son beau-frère Wayne (Mary), ses neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:576 route 202Hemmingford, QC, J0L1H0le samedi 23 novembre 2019 dès 11h, suivi de la cérémonie à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Coop Santé de Hemmingford ou au Service des incendies de Hemmingford seraient appréciés.