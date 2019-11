LALONDE, Lucie



À Laval, le 7 novembre 2019, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Lucie Lalonde, conjointe de M. Gaétan Turpin.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Cynthia (Gabriel) et Maxime (Laurence), son petit-fils Logan, sa mère Jeannine, son frère et ses soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 23 novembre 2019 de 10h30 à 14h00 à la :Une cérémonie en son honneur aura lieu ce même samedi à 14 h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison de Soins Palliatifs de Laval.