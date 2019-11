BEAUCHEMIN née FLEURY

Denise



À la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges, le 8 novembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Denise Fleury, épouse de feu M. Yvon Beauchemin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Normand (Lucie Poulin), Richard (Diane Proulx), Lina (Marc Lalonde), Éric (Manon Cloutier) ainsi que ses soeurs Yvette, Gisèle et Muguette, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille accueillera parents et amis le samedi 23 novembre 2019 à l'église St-Joseph Les Cèdres, 1150 Chemin du Fleuve, Les Cèdres, de 10h30 à 11h45 pour recevoir les condoléances, une cérémonie suivra.La famille vous invite à faire un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges en souvenir de madame Denise Beauchemin née Fleury.Nous voulons remercier toute l'équipe des soins palliatifs pour leur excellent travail.