BARRETTE, Gaétan



À Mercier, le 13 novembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Gaétan Barrette, époux de feu Mme Pierrette Marcil.Il laisse dans le deuil ses deux enfants Daniel (Jeanick) et Marie-France (Robert), sa compagne Suzanne Bougie, sa petite-fille Maude (Nicolas), Isabelle, Morgane et Charlie, ses soeurs Huguette (feu Réal), Gisèle (Yvan) et Lucie (Pierre), ses frères feu Roger, René (Paul) et Gilbert (Lurdes), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 22 novembre de 18h à 21h et le samedi 23 novembre à compter de 9h, suivi d'une cérémonie à 11h, en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à Opération enfant soleil seraient appréciés.