BIBEAU, Auréa



À Montréal, le 13 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Auréa Bibeau.Prédécédée par son frère Lionel et ses soeurs Annette et Irène, elle laisse dans le deuil sa cousine Madeleine, de nombreux neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Elle sera exposée au complexe funérairele mardi 19 novembre de 18h à 21h, ainsi que le mercredi 20 novembre de 9h30 à 10h30, suivi des funérailles à 11h en l'église Ste-Dorothée, 655, rue Principale à Laval.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.