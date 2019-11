C’est arrivé la semaine du... 17 novembre

La France et le Canada signent un accord qui vise à développer les relations culturelles, éducatives ou scientifiques entre la France et d’autres provinces canadiennes, notamment le Québec. Faisant suite à une rencontre entre le président français Charles de Gaulle et le premier ministre canadien Lester B. Pearson en 1964, l’accord favorise les échanges généraux entre les deux pays. Il s’agit aussi d’encadrer les relations que le Québec, en plein bouillonnement nationaliste, pourrait entretenir plus étroitement avec la France. Le gouvernement français s’engage à tenir le gouvernement fédéral au courant des ententes conclues avec des provinces canadiennes.