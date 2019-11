Comment calmer mon inquiétude?

J’ai fait la rencontre de mon amoureux sur un site de rencontres il y a un an. Ce fut de part et d’autre le coup de foudre immédiat. Nous avons le même âge, les mêmes ambitions et les mêmes perspectives d’avenir. Nous avons mis un certain temps avant de décider de vivre ensemble pour bien nous assurer de nos sentiments mutuels. J’ai bien évidemment retiré mon profil du site, vu que je ne suis plus en recherche, et je croyais que mon amoureux avait fait la même chose.

Puis un jour, il y a quelques mois de cela, une de mes amies m’a fait savoir que son profil à lui était toujours sur le site. Je suis allée vérifier pour constater qu’elle avait raison. Sur la pointe des pieds pour ne pas le brusquer, je lui en ai demandé la raison. Sans paraître aucunement troublé par ma demande, il m’a dit qu’il avait laissé son profil sur le site parce que ça nourrissait sa curiosité d’y aller régulièrement pour voir s’il plaisait encore.

Je ne l’ai pas lâché depuis ce temps et, régulièrement, je lui demande quand il va retirer son profil de ce site. Invariablement, il me répond qu’il ne le fera pas et que je n’ai pas à lui en vouloir puisque sa curiosité ne m’enlève rien à moi. Peut-être que ça ne m’enlève rien, mais ça me rend malheureuse.

Je ne sais plus comment faire passer mon message, si ce n’est en lui ordonnant de faire ce que je veux. Mais j’ai peur qu’un ordre de ma part le fasse fuir, et ça, je ne le veux pour rien au monde. Quand, au hasard d’une discussion, j’aborde ce sujet avec lui, soit il contourne le problème, soit il fait comme s’il n’avait pas entendu, soit il se fâche.

Trouvez-vous ça normal, une attitude semblable ? Est-ce que vous pensez, comme lui, que je suis jalouse et que je devrais me guérir de ça au plus vite ? Mon amie me supplie de le quitter, car elle le soupçonne de voir d’autres filles. Moi, je préfère y aller par la bande pour ne pas risquer qu’il me quitte. Mieux vaut ne rien dire que de prendre le risque de me retrouver seule encore une fois. Le problème, c’est que plus le temps passe, plus je me sens mal là-dedans. Mais je n’ose pas parler !

Une fille inquiète

Vous avez raison d’être inquiète. Une relation amoureuse dans laquelle on se sent mal, mais qu’on endure pour ne pas se retrouver seule, c’est une relation malsaine. Votre attitude n’a rien à voir avec la jalousie. Demandez-lui comment il prendrait le fait que vous fassiez la même chose que lui en remettant votre profil sur le site.

Même si les sites de rencontres ont de bons côtés, ils en ont aussi de moins bons, dont celui de donner une vision consumériste de la relation amoureuse, comme elle est vécue au 21e siècle. Pourquoi se priver, si on peut avoir plusieurs femmes en même temps au lieu d’une seule, pensent certains hommes ! Alors que d’autres s’imaginent pouvoir trouver mieux que ce qu’ils ont. Ce pour quoi ils restent sur le marché.

Même si ce n’est pas agréable à entendre, vous devez regarder la réalité en face. Ce n’est pas être attaché à quelqu’un que de se donner la possibilité de rencontrer quelqu’un d’autre en même temps qu’on prétend l’aimer. C’est se donner une porte de sortie au cas où on rencontrerait mieux.