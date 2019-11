«Bérénice» de Catherine Trudeau: dans l’univers de Réjean Ducharme

Pour son tout premier livre, la comédienne et désormais écrivaine Catherine Trudeau propose un roman graphique magnifiquement illustré par Cyril Doisneau, Bérénice. Son livre s’inspire de l’univers très original de l’écrivain Réjean Ducharme et met en scène une jeune fille qui déteste tellement son prénom qu’elle menace ses parents de faire la grève de tout!

Bérénice, ce prénom qu’elle n’aime pas, lui ouvre toutefois la porte de l’univers de Réjean Ducharme. Ce fameux auteur invisible, parolier de Robert Charlebois, entre autres, a publié en 1966 L’Avalée des avalés, un roman à succès dont l’héroïne s’appelle justement Bérénice.

Catherine Trudeau a adoré raconter l’histoire de Bérénice, une jeune fille drôle, pétillante, dont la chambre est un «musée des objets qui servent à rien» et qui s’est confectionné un chandail du Canadien comme celui que Charlebois portait «avant que mon père à lunettes soit vieux».

«Un personnage important»

L’auteure aime les livres pour enfants qui sont documentaires, où on présente un personnage qui a existé. «Spontanément, j’avais envie d’écrire à propos de Réjean Ducharme», dit-elle en entrevue.

«Je raconte l’histoire de cette petite fille et, en parallèle, ça me permet de parler de Réjean Ducharme, de faire découvrir ce personnage important de notre culture aux jeunes et aux moins jeunes. Il y a plein de gens, même chez les adultes, qui ne le connaissent pas, qui le connaissent mal, qui ne savent pas trop ce qu’il a fait ou qui ne l’associent pas à une œuvre en particulier.»

Ce qui la fait triper, dans l’univers de Réjean Ducharme, c’est le monde de l’enfance. «Je ne suis jamais trop sortie de là. Je suis encore une grande enfant. Mes frères et moi, on est encore très joueurs. Le monde de l’enfance est très important dans l’œuvre de Ducharme : ce sont des adultes qui ne veulent pas grandir ou, à tout le moins, qui se plaisent dans le monde de l’enfance.»

Elle note que l’enfance décrite par Ducharme n’est pas naïve et candide. «Les personnages de Ducharme, qu’ils soient des enfants ou des grands enfants, sont des personnages solides, qui savent ce qu’ils veulent, qui l’expriment aisément.»

«Un créateur complet»

Elle est fascinée aussi par les mots de Ducharme, les néologismes qu’il a inventés. «Je suis une amoureuse des mots et c’est quelque chose qui me rejoint, de son œuvre, comme le fait que c’était un créateur complet.

«Il dessinait, il écrivait des scénarios, il écrivait des pièces, des romans, des poèmes, des paroles de chansons. Il a créé les Trophoux à la fin de sa vie. C’est l’aspect du créateur multiple, complet et complexe qui m’interpelle, que je trouve très inspirant.»

Travailler en partenariat avec Cyril Doisneau a été super intéressant. «Il a proposé une Bérénice qui me séduisait, qui m’emmenait ailleurs que ce que j’avais imaginé. Il a mis un visage sur tous les personnages que j’ai créés dans ma tête. Pour moi, c’est une œuvre à quatre mains.»

La comédienne et écrivaine Catherine Trudeau a fait partie de la distribution de plusieurs séries, dont Les Invincibles, Mémoires vives et Conseils de famille.

Elle sera en tournée le printemps prochain pour jouer dans la pièce de théâtre Hurlevents de Fanny Britt.

L’illustrateur français Cyril Doisneau habite à Montréal depuis 2006. Il a publié plusieurs bandes dessinées et livres jeunesse.

Le duo sera en dédicace au Salon du livre de Montréal.