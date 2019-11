HOULE, Denise



À Montréal, le jeudi 14 novembre 2019 est décédée, à l'âge de 87 ans, Denise Houle Filion, épouse de Rémi Filion.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Claude (Carole) et Guy (Nathalie), ses petits-enfants Stéphanie (Alexandre) et Sébastien (Marilou), ses arrière-petits-enfants Augustin, Théophile, Marguerite, Florent et Robin, ses soeurs Madeleine et Claudette ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 22 novembre 2019 de 14h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.