Décathlon Canada se lance dans le numérique

L’application “Decathlon Community” viendra s’ajouter aux produits conçus et aux services que Décathlon fournit au Canada dans le but de rendre le sport toujours plus accessible. Le magasin d’expérience Décathlon Eaton est un des premiers à faire la promotion de l’application et fera office de lieu de rencontre pour les coachs sportifs qui souhaitent en savoir plus sur ce service.

“Des milliers de québécois ont visité Décathlon depuis l’ouverture de Brossard pour découvrir nos magasins d'expérience et la qualité de nos produits maison innovants aux prix abordables. Nous aimerions donner l’opportunité aux acteurs du sport au Canada d’offrir leurs services à ceux qui nous visitent.”

Ludovic Atroune, responsable de la ville de Montréal.

Initiations au kung fu, cours de crossfit ou encore séances de Yoga prénatal, vous trouverez forcément l’activité sportive qui vous plaît! L’application Decathlon Community est disponible sur iOS, Android et en tant que site web. Elle met en avant les activités sportives de nos partenaires et tout(es) les coachs sportifs désirant y promouvoir leurs cours ou activités sportives. On pourra aussi y trouver les lieux où pratiquer plus d’une centaine de sports différents.

« À travers ce projet, nous aimerions faciliter la rencontre entre les coachs et animateurs sportifs. Notre offre était encore en test jusqu’à maintenant, mais nous sommes prêts à accueillir de nouveaux partenaires. » annonce John Butcher, responsable des partenariats pour Décathlon Canada. “Notre volonté est d'être un vrai acteur dans l’augmentation de participation sportive à travers le pays pour toutes les générations.”

Comme pour la plupart de ses projets , Décathlon Canada s’est associé avec des partenaires locaux pour accélérer son développement tout en contribuant à l’économie locale.

« Ce projet n’aurait pas été possible sans la collaboration de deux entreprises montréalaises : Booxi , spécialisée dans les technologies de réservation, et Amilia , leader en matière d’inscription et de gestion en ligne des organismes sportifs. L’application est également entièrement développée par nos équipes TI à Montréal. », affirme Boris Stoyanov, responsable des partenariats technologiques pour Décathlon Canada.

Decathlon Community est disponible à travers le Canada mais présentement actif principalement autour de nos magasins d’expérience au Québec et à Ottawa. L’application sera également lancée dès 2020 à Toronto, Vancouver, Halifax et dans les provinces atlantiques avant l’arrivée d’un magasin Décathlon à Dartmouth.

À propos de Décathlon

Décathlon a été fondé par Michel Leclercq en 1976 en France avec la mission de rendre le sport plus accessible. Décathlon conçoit et distribue ses propres produits et ses solutions numériques dans plus de 45 pays. L’entreprise est présente au Canada depuis avril 2018.

