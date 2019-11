Fouiller l’affaire

Des policiers faisant de l’écoute électronique découvrent et confirment souvent une foule d’informations les conduisant beaucoup plus rapidement vers des arrestations, des accusations.

Un des malfaiteurs a raconté à son complice qu’un sanglier, en fouillant dans le sol, a découvert un de leurs contenants caché dans une petite forêt et dans lequel il y avait près de 30 000 $ de coke.

L’histoire ne dit pas si le sanglier a consommé, mais son œuvre d’éventration était évidente et de la poudre blanche et précieuse a été répandue un peu partout autour de la cachette.

Non, les policiers ne sont pas à la recherche d’un ou deux sangliers sur le party depuis une semaine, mais ils ont coincé les quatre pushers, trois Albanais et un Italien, qui ont perdu le sens de l’humour.

Il faut noter ici une grande injustice. Les humains sont arrêtés et coffrés, alors que les sangliers sont toujours sur le go en pleine liberté, et jamais la policia ne pourra espionner leurs conversations.