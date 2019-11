Interdit d’entrer sans invitation

Le Québec a développé une expertise internationale grâce à Bombardier, qui avait été choisie pour construire le métro de Montréal en 1974, pour ensuite devenir une des premières entreprises de calibre mondial du Québec inc.

Bombardier Transport, qui appartient aujourd’hui en bonne partie aux Québécois par le biais de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a ensuite acquis ou construit des usines de fabrication de trains à travers le monde, dont ici, à La Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent.

Malgré tout, la Caisse de dépôt du Québec, qui mène présentement le plus gros projet d’infrastructure au Québec depuis les grands barrages d’Hydro-Québec avec le Réseau express métropolitain (REM), un circuit de métro léger de plus de 6 milliards $ qui comptera 26 stations éparpillées sur 67 km dans la grande région de Montréal, a choisi le constructeur français Alstom pour fabriquer ces engins. Et celui-ci a décidé de faire construire ses trains en... Inde !