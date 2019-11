Irlande: enfin le bonheur!

DUBLIN, Irlande | Dans l’Europe morose, l’Irlande détonne par son optimisme. Depuis son adoption comme base européenne par les géants du numérique Google, Apple, Amazon et Facebook, son économie prospère. Ce présent réjouissant contraste avec une histoire nationale pénible, pleine d’exactions, de vexations et de famines. Maltraités par les Vikings pilleurs et preneurs d’esclaves, puis par les Anglais qui éradiquèrent presque l’idiome national, les Irlandais semblent encore étourdis de leur nouvelle bonne fortune.

Photo Louis-Philippe Messier

La voiture est une merveilleuse façon de découvrir l’Irlande. Le périple peut commencer à Dublin et se poursuivre dans les tourbières, les pubs, les châteaux forts, les falaises vertigineuses, etc. À ne pas dédaigner sur le trajet : dans la bourgade portuaire de Dingle se trouve la distillerie de l’un des meilleurs gins du monde.

Au volant, les touristes peuvent découvrir des facettes méconnues de Dublin et de ses alentours.

Dublin

Située sur la côte est de l’Irlande, la capitale du pays conserve un cachet particulier. Monuments historiques imposants presque millénaires, la cathédrale Saint-Patrick et le château de Dublin témoignent de la richesse de l’architecture locale. Les amateurs de bières peuvent y visiter un des bâtiments les plus emblématiques de la ville : le Guinness Storehouse, la maison qui préserve l’histoire de la plus irlandaise des bières.

Photo Louis-Philippe Messier

Vous y découvrirez aussi quelques faits cocasses.

1. Livre de Kells : Ce livre enluminé par des moines irlandais du 9e siècle est tenu par plusieurs comme une des plus belles pièces du haut moyen-âge européen et c’est une des principales attractions touristiques à Dublin, au cœur de la ville, dans la vieille bibliothèque du Trinity College.

2. Monsieur Boycott : Allez saluer la statue de Charles Cunningham Boycott, un capitaine anglais sans scrupule, devenu célèbre parce que c’est contre lui que s’organisa le premier « boycott »... qui le ruina.

3. Musée de l’émigration (et Urban Brewing) : Avant l’actuel bonheur national irlandais, l’Histoire a été... cruelle. Entre diverses activités réjouissantes, on peut venir verser une larme au Musée de l’émigration, bâti sur les lieux portuaires où des millions d’Irlandais se sont embarqués pour fuir la misère.

4. Maison du Mort (James Joyce) : Un grand classique touristique dublinois : les visites guidées des différentes maisons où James Joyce a vécu ou dont il a parlé. C’est le cas de la maison du Mort, surnommée ainsi parce qu’elle a servi de décor à sa nouvelle intitulée Le mort.

5. Voiture numéro 1 : Si vous apercevez une voiture immatriculée tout simplement « 1 », c’est celle du maire de la ville. En fait, les plaques dublinoises commencent par 08-D. Celle du maire : 08-D-1.

► Notre journaliste était l’invité de Vacances Air Canada qui offre un forfait « Vol et voiture » pour découvrir l’Irlande. Pour ceux qui veulent découvrir les routes de l’Irlande et ses paysages au volant d’une voiture (si conduire à gauche ne vous fait pas peur), ce forfait de 10 jours et 8 nuits appelé Saveurs d’Irlande comprend aussi l’hôtel et le déjeuner. Bref, vous savez où vous allez dormir la nuit suivante, mais vous faites ce que vous voulez pendant la journée. C’est un compromis entre le road trip et le voyage organisé.

À la campagne

Aux alentours de la ville, les touristes pourront découvrir les paysages enchantés de l’Irlande. Voici six endroits à ne pas manquer.

Photo Adobe Stock

1. Falaises de Moher : Hautes de plus de 200 mètres et s’allongeant sur quelque 8 km, les falaises de Moher impressionnent près d’un million de visiteurs par an. Elles nous font sentir minuscules et fragiles. Le bruit du vent, puissant presque en permanence par ici, se conjugue au fracas du déferlement des vagues sur le roc en contre-bas.

Photo Louis-Philippe Messier

2. Château moderne : Dans le Connemara, une région désolée, on peut visiter Kylemore Abbey, le château d’un richissime médecin et innovateur anglais, Mitchell Henry (1826-1910). Amoureux de sa pauvre région d’adoption, M. Henry a si bien traité son personnel irlandais, et il a tellement fait pour revaloriser la région qu’on le tient en haute estime depuis. Notamment, il s’était fait construire des serres chauffées pour fruits exotiques en hiver. Il a aussi utilisé les ruisseaux de la montagne adjacente pour générer de l’hydro-électricité et s’autosuffire.

Photo Louis-Philippe Messier

3. Tourbière : La cabane de Dan O’Hara — contraint à l’exil à New York où il a vécu dans la rue en vendant des allumettes — témoigne de la pauvreté qui fut longtemps la normalité dans le Connemara. Le visiteur se fait montrer comme la tourbe est récoltée, puis laissée à sécher, avant de finir dans le foyer.

Photo Adobe Stock

4. Château de Bunratty : Voici une sorte de Village d’antan de Drummondville version irlandaise. Un authentique château fort du Moyen Âge, celui de Bunratty, bien restauré, y côtoie des maisons et des ateliers typiques de différentes époques qui graduellement se modernisent, pour aboutir à un village plus moderne et à une maison bourgeoise cossue du 19e siècle.

5. Île de Luke Skywalker : Le dernier Star Wars n’a pas séduit la critique, mais tout le monde a jugé incroyable le lieu de tournage où le personnage de Luke Skywalker s’est fait ermite : l’île de Skellig Michael, abrupte et désolée, qui se dresse à quelque 200 mètres dans des flots déchaînés, avec des huttes de pierres en forme de ruches. Accessible par bateau par beau temps seulement.

Photo Louis-Philippe Messier

6. Distillerie de Dingle : Tout va si bien en Irlande depuis quelque temps que même ses distilleries ont la cote. La distillerie de Dingle se lançait à peine dans la production de gin que son cru remportait le prix de meilleur gin du monde à Londres. Un musée se rattache à la distillerie de cette charmante petite ville portuaire où, soit dit en passant, une crèmerie, Murphy’s, utilise l’eau de mer de la baie voisine pour fabriquer un parfum de glace sucré salé à « saveur d’Atlantique », un incontournable auprès des touristes.

À SAVOIR...

Tourbe : Sentez-vous cette odeur dans l’air ? Autant à Dublin que dans les villages, on hume une fumée très distincte de celle de bois à laquelle nous sommes habitués. C’est le parfum de la tourbe séchée qui est le combustible traditionnel de l’Irlande, où le charbon et le bois se font rares. Certains whiskies écossais dits « tourbés » dégagent exactement cette senteur. Mais les Irlandais ne sont pas friands de boisson tourbée parce que, justement, m’explique un vieil Irlandais du Connemara : « Ils ne sont pas intéressés à boire quelque chose qui goûte comme leur maison ». On les comprend...

Palmiers : Autre surprise, les « palmiers ». Il y en a un peu partout. Les Cordyline australis sont originaires de Nouvelle-Zélande. Cultivés au 19e siècle dans les jardins bourgeois, ils se sont émancipés et propagés naturellement un peu partout, surtout près des plages qui ont maintenant des airs du sud. Voilà qui témoigne du pouvoir des courants marins chauds qui baignent l’Irlande.

Verdeur extrême : La couleur nationale irlandaise ne pouvait être que le vert parce que tout, là-bas, se recouvre rapidement de mousse verte. Les troncs, les branches, les pierres, etc.