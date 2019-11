«Je ne pouvais faire mieux...» -Alex Labbé

HOMESTEAD, Floride | Alex Labbé s’était fixé comme objectif de boucler sa saison dans le top 15 à Homestead, mais c’est à la 18e place qu’il a franchi le fil d’arrivée, samedi, en série Xfinity.

Le pilote de Saint-Albert, recruté pour la dixième fois cette année par l’équipe DGM, s’en voulait surtout d’avoir perdu le 17e rang à deux tours de la fin.

« J’ai vu les meneurs s’approcher de moi, a-t-il expliqué en entrevue au Journal de Montréal. J’ai laissé le passage pour ne pas ruiner leur course, mais Gray Gaulding, lui, a poursuivi sa trajectoire sans lever le pied et il en a profité pour me dépasser. »

« Du reste, on a terminé cette course à la position où on doit être, a-t-il poursuivi. Je ne pouvais faire mieux. Quand les voitures des écuries de pointe n’abandonnent pas devant nous, on ne peut s’attendre à des miracles. On n’a pas le budget pour leur tenir tête. »

Labbé a concédé deux tours au vainqueur de la course Tyler Reddick, qui remporte son deuxième championnat consécutif.

Bilan positif

Après une première saison à temps plein l’an dernier, Labbé a été limité à des participations sporadiques cette année, faute d’appuis financiers suffisants.

« Dans l’ensemble, je dresse un bilan positif, dit-il. J’ai amélioré la moyenne de mes résultats de deux places comparativement à 2018. »

Labbé a réalisé, en septembre dernier, sa meilleure prestation à vie dans l’antichambre de la coupe Monster Energy quand il s’est classé sixième au circuit routier de Charlotte.

Nouveau partenariat

L’entreprise québécoise Festidrag Développement est fière d’annoncer un nouveau partenariat avec les huiles Total Quartz, ce qui pourrait éventuellement profiter à l’éclosion de jeunes talents canadiens dans leur quête du marché américain.

Les couleurs de Total Quartz étaient clairement visibles sur le bolide de Labbé pendant sa course de samedi. Le pilote de 26 ans doit d’ailleurs une fière chandelle à Festidrag Développement qui l’a épaulé cette saison dans les séries XFinity et Pinty’s.

Festidrag Développement annonce aussi le recrutement, à titre de conseiller, de Robert Desrosiers qui, au cours des récentes années, a été l’un des grands artisans de la percée du jeune espoir québécois Raphaël Lessard au sud de la frontière.

Desrosiers est une figure connue dans le monde du stock-car puisqu’il a occupé avec brio le rôle d’agent de Patrick Carpentier pendant sa carrière de pilote.

Déception pour Friesen

Matt Crafton a été sacré champion de la série des Camionnettes Gander Outdoors pour la troisième fois de sa carrière tard vendredi soir à Homestead.

Le vétéran de 43 ans s’est classé deuxième derrière le gagnant Austin Hill qui n’était pas parmi les finalistes pour la course au titre.

Quant à Stewart Friesen, qui tentait de devenir le tout premier Canadien à remporter un championnat dans l’une ou l’autre des trois divisions majeures du NASCAR, il a dû se contenter de la 11e place, bien qu’il s’était élancé de la position de tête.

Les finalistes

Kevin Harvick

Âge : 43 ans

Écurie : Stewart-Haas

Résidence : Bakersfield, Californie

Départs en Coupe Monster Energy : 681

Première course : Rockingham, Caroline du Nord, en 2001 (14e)

Première victoire : Atlanta, Géorgie (2001)

Victoires en carrière : 49

Victoires en 2019 : 4

Meilleur résultat au championnat : champion en 2014

Kyle Busch

Âge : 34 ans

Écurie : Joe Gibbs

Résidence : Las Vegas, Nevada

Départs en Coupe Monster Energy : 533

Première course : Las Vegas, Nevada, en 2004 (41e)

Première victoire : Fontana, Californie (2005)

Victoires en carrière : 55

Victoires en 2019 : 4

Meilleur résultat au championnat : champion en 2015

Martin Truex fils

Âge : 38 ans

Écurie : Joe Gibbs

Résidence : Mayetta, NJ

Départs en Coupe Monster Energy : 512

Première course : Atlanta, Géorgie, en 2004 (37e)

Première victoire : Dover, Delaware (2007)

Victoires en carrière : 26

Victoires en 2019 : 7

Meilleur résultat au championnat : champion en 2017

Denny Hamlin