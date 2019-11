Jusqu'à mardi: le jeu vidéo à l’honneur à Montréal

L’industrie du jeu vidéo est à l’honneur jusqu’à mardi au grand quai du Port de Montréal dans le cadre de l’événement MEGA+MIGS.

Pour la première fois, le MEGA, qui est un festival grand public, a été jumelé au MIGS, un rendez-vous réservé aux professionnels et aux artisans de l’industrie.

«Montréal est devenu un incontournable. Quand on parle de jeux vidéo, on pense souvent au Japon et à la Californie, qui sont des plaques tournantes, mais le Québec est une plaque tournante immense dans le monde du jeu vidéo», a dit Jean-Martin Aussant, directeur général de la Coop La Guilde, organisation regroupant des développeurs de jeux vidéo, ainsi que d’autres créateurs et entrepreneurs des domaines connexes établis dans la Belle Province.

«Ce qui attire les gens de partout dans le monde, c’est vraiment notre créativité, notre talent et notre main-d’œuvre, qui sont exceptionnels», a poursuivi l’ancien député de l’Assemblée nationale.

Cet événement met en vedette les créations et les acteurs de l'industrie vidéo-ludique du Québec. Il se déroule jusqu’au 19 novembre.