La SPA pourra vendre des animaux aux animaleries

Dès le 1er janvier 2020, la Société protectrice des animaux (SPA) pourra vendre des bêtes abandonnées aux animaleries. C’est au terme d’un appel d’offres que la SPA a été retenue pour un contrat de 5 ans.

L’organisme souhaite que cette nouvelle façon de faire mette un frein à la reproduction malveillante des animaux, couramment appelée «usines à chats ou à chiens».

«Jusqu’à maintenant, quand le refuge avait un animal propice à l’adoption, on avait deux options: le placer à l’adoption ou le faire euthanasier si on ne peut pas le placer. On était très mal à l’aise avec la deuxième option», affirme Félix Tremblay, président de la SPA de Québec.

En s’approvisionnant directement à la SPA pour une portion de leurs animaux, les animaleries agiront comme une extension du refuge, toujours selon le président de l’organisme.

Même si la nouvelle réglementation entrera en vigueur en janvier, certaines animaleries de la région de Québec ont été assez avant-gardistes.

L’animalerie Elliott & Lily, située à Saint-Nicolas, fait affaire avec la SPA depuis maintenant 2 ans. La copropriétaire de l’entreprise, Catherine-Emmanuelle Laliberté, souhaitait ainsi soutenir un organisme qui faisait déjà preuve d’éthique.

«J’ai rencontré la SPA et on a décidé de bâtir un partenariat pour faire adopter des "minous" qui proviennent de là. Les frais d’adoption sont redonnés à la SPA une fois que les chats sont adoptés», explique Mme Laliberté.

D’autres animaleries de la région pourraient se joindre au mouvement dans les prochains mois, comme l’a fait l’animalerie Dyno.

«Ça fait déjà 1 an qu’on fait affaire avec le refuge L’ami des bêtes», affirme la gérante de l’animalerie Dyno, Marlène Guérin.

À noter cependant que malgré cette nouvelle entente avec la SPA, les animaleries ne sont pas tenues de vendre des animaux provenant uniquement des refuges.

- Avec les informations de Kevin Dupont