La tempête maudite!

Le malheur s’est présenté à François Legault sous la forme d’éléments déchaînés, qui ont balayé sa bonne fortune et son erre d’aller.

Ils ont annulé la fête. Mais une spirale vers le bas s’est enclenchée, comme guidée par un mauvais sort. Le mardi matin suivant, des étudiants étrangers qui avaient fait le choix de s’installer au Québec dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise, en pleurs, ont exprimé leur désarroi alors que l’on triturait les règles du jeu les concernant. Comme on le sait, la réaction du premier ministre et du ministre de l’Immigration a été désastreuse et s’est conclue par un recul dans la confusion.