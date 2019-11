Le cellulaire ou le GPS?

On voit de plus en plus d’amateurs se promener dans l’arrière-pays avec non pas un GPS à la main, mais plutôt un téléphone intelligent.

Certains utilisateurs ont confié à Sylvain avoir eu assez de courant pour faire fonctionner leur cellulaire trois jours en mode avion. Ce dernier rétorquait : « Dans ce cas, on pourrait en conclure pouvoir tenir un mois avec un GPS, et même plus, car on peut changer les piles de cet appareil, ce qui n’est pas le cas d’un téléphone mobile. Je risque de m’attirer la foudre des inconditionnels du cellulaire, mais faites le test vous-même pour vous convaincre et activez l’option GPS dans votre cellulaire, sans même télécharger de carte et mettez-le en mode avion si vous le souhaitez, cela ne changera rien. Vous verrez la puissance de votre pile descendre de presque 10 % à l’heure, et ça, c’est dans des conditions optimales. Dans des secteurs où le signal est faible, vous avez de bonnes chances que le mobile capte, mais retenez que plus il doit déployer d’efforts, plus il consommera d’énergie. On peut également remettre en cause sa résistance au froid. »