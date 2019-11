Le gros party de Paul Piché

Suite logique de ses spectacles rassembleurs aux centres Bell et Vidéotron qui ont été transportés sur la route des festivals par la suite, le vétéran s’entoure de congénères et de jeunes loups marchant – souvent – dans ses pas pour cette compilation de ses plus grands succès repris en duos.

Paul Piché

40 printemps

★★★

Entouré d’Émile Bilodeau et Laurence Jalbert, notamment, le grand Paul est toutefois plus sage en studio qu’en concert, la plupart de ces nouvelles interprétations étant (trop) collées sur les originales. Piché et le guitariste Rick Haworth – coréalisateurs du projet – optent donc pour une production plutôt conservatrice. Un peu trop même.

Formule éprouvée

Outre quelques pièces – dont La gigue à Mitchouano livré avec beaucoup de « pep » en compagnie de Vincent Vallières –, l’essentiel des reprises retrouvées ici s’avère correct, sans plus (ce qui est excellent lorsqu’il est question de Paul Piché, évidemment).

On ne va pas se leurrer : le « cover » est maintenant un genre en soi qui est proposé à toutes les sauces (symphonique, acoustique, en duos, etc.) et 40 printemps demeure au ras des pâquerettes, bien confortable dans son sillon, malgré la réputation des artisans rassemblés pour l’aventure.

Bien sûr, on ne s’attendait pas à une relecture ska de Heureux d’un printemps, mais quand même... Accessoire, mais bon : la déception va jusqu’à l’emballage de l’œuvre : un rachitique livret de deux pages sur fond d’une seule photo oubliable – mes excuses, mais c’est le cas – du fêté. Pour un disque, je vous le rappelle, célébrant les 40 ans de carrière du monsieur.

En bref : c’est loin d’être mauvais, mais on espérait plus d’un tel anniversaire. Beaucoup plus même.

Brown Family

★★★★

Brown Baby Gone